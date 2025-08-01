Появилось видео массового ДТП на МКАД в Москве

Прокуратура опубликовала видео массового ДТП на МКАД в Москве

Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале видео массовой аварии на МКАД.

«Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии», — сообщили в ведомстве.

Массовое ДТП произошло утром 1 августа на 24 км МКАД в районе съезда №25. На месте работают оперативные службы столицы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

Накануне в Москве на МКАД в ДТП попали три автомобиля.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель на черной машине создает опасную ситуацию на дороге, останавливаясь перед движущейся на полной скорости фурой. Тогда водитель большегруза поворачивает, чтобы избежать столкновения, и врезается в дорожное ограждение, вместе с ним также поступают еще два автомобиля.

Ранее авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы.