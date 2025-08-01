На МКАД произошло ДТП

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 24-м км МКАД

ДТП произошло на 24-м км внутренней стороны МКАД с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В публикации отмечается, что авария произошла в районе съезда №25. На месте работают оперативные службы столицы.

В текущий момент обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, подчеркнули в ведомстве.

В дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено на 1 км.

Накануне в Москве на МКАД в ДТП попали три автомобиля.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель на черной машине создает опасную ситуацию на дороге, останавливаясь перед движущейся на полной скорости фурой. Тогда водитель большегруза поворачивает, чтобы избежать столкновения, и врезается в дорожное ограждение, вместе с ним также поступают еще два автомобиля.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль Lexus разорвало на части после столкновения с иномаркой. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы.