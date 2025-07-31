Массовое ДТП с фурой на МКАД попало на видео

В Москве на МКАД в ДТП попали три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАД ДТП и ЧП Москва».

«МКАД 54 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель на черной машине создает опасную ситуацию на дороге, останавливаясь перед движущейся на полной скорости фурой. Тогда водитель большегруза поворачивает, чтобы избежать столкновения, и врезается в дорожное ограждение, вместе с ним также поступают еще два автомобиля.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль Lexus разорвало на части после столкновения с иномаркой. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в машину, которая проехала на запрещающий сигнал светофора, врезается легковой автомобиль. От удара иномарка разрывается на части. Кроме того, автомобильные детали разлетаются по дороге.

По предварительной информации, прибывшие на место ДТП медики госпитализировали обоих водителей, при этом травмы мужчины на Lexus врачи оценили как тяжелые.

Ранее авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы.