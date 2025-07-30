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Авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы

На юго-восточной хорде в Москве произошло ДТП, движение по магистрали затруднено
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На юго-восточной хорде (ЮВХ) произошло столкновение двух автомобилей, движение по городской магистрали затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На ЮВХ (в районе Грайвороновской улицы, 6с7) произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что в районе места аварии движение затруднено на протяжении 3 км и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 19:15 мск, пробка в районе места аварии начинается после эстакады над улицей Пруд Ключики.

До этого затруднения в движении возникли из-за ДТП с автомобилем и мотоциклом в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце. Из-за аварии были заблокированы две полосы из трёх, имеющихся во внешней ветви тоннеля.

Ранее на видео попали горящие автобусы в Кубинке.

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