«Много крови»: в Екатеринбурге Lexus разорвало на части в момент жесткого ДТП

В Екатеринбурге на видео сняли, как Lexus разорвало на части от удара легковушки

В Екатеринбурге автомобиль Lexus разорвало на части после столкновения с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Сейчас машину, влетевшую в «Ровер», будут проверять на наличие запрещенки. Ее хозяина забрала скорая, вероятно, это 36-летний Богдан. В 2022-м он был виновником ДТП — тогда суд обязал его выплатить пострадавшему 337 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в машину, которая проехала на запрещающий сигнал светофора, врезается легковой автомобиль. От удара иномарка разрывается на части. Кроме того, автомобильные детали разлетаются по дороге.

По предварительной информации, прибывшие на место ДТП медики госпитализировали обоих водителей, при этом травмы мужчины на Lexus врачи оценили как тяжелые.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что бензобак вылетел на дорогу. В результате ДТП повреждения получили пять автомобилей. Местные жители также отметили, что после аварии на асфальте было много крови.

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