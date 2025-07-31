Бегавший за машиной Кадырова экс-депутат сравнил себя с выкинутым щенком

Экс-депутат Баранов, бегавший по грязи за авто Кадырова, сравнил себя с щенком

Экс-депутат из Смоленска Максим Баранов, который бегал по грязи за машиной Адама Кадырова, пожаловался на несправедливость. Об произошедшем он рассказал в своем Telegram-канале.

«Один из руководителей партии (пока оставлю имя в секрете) не сдержал свое слово в отношении поддержки меня, как участника СВО, и подвинул как депутата Смоленского городского Совета <...> И конечно же, об этой истории первым узнает наш Президент — Владимир Владимирович Путин», — рассказал Баранов.

По его словам, неназванный политик только для видимости поддерживает бойцов СВО, а на самом деле якобы продвигает только выгодных ему кандидатов.

В итоге Баранов написал заявление о выходе из Общественной палаты.

До этого участник СВО и бывший смоленский депутат Максим Баранов бежал за автомобилем Адама Кадырова, а позже выложил соответствующую видеозапись. Ролик вызвал резкую критику, а военнослужащего сравнили с «прислугой». Сам Баранов заявил «Газете.Ru», что «бежал не за машиной Кадырова, а рядом». Кроме того, он подчеркнул, что обладает «крепким иммунитетом к критике».

Впоследствии Баранов рассказал, что пробежка рядом с автомобилем сына главы Чечни была «не просто знакомством»

Ранее многодетный отец и священник разбился в ДТП в зоне СВО.