Многодетный отец и священник погиб в ДТП в зоне СВО

В Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб протоиерей Николай Курдов в результе дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

«С глубокой скорбью и болью в сердце воспринял известие о внезапной и трагической кончине в автокатастрофе на земле Луганской протоиерея Николая Курдова, благочинного Звенигородского церковного округа, настоятеля Вознесенского собора в Звенигороде», — заявил митрополит Ставропольским и Невинномысский Кирилл.

По его словам, отец Николай занимался духовным окормлением паствы в родном Звенигороде, защитников Родины, а также правоохранителей и казачества.

Как пишет издание Regions.ru, протоиерей ехал на автомобиле причащать бойцов СВО, но попал в аварию. Подробности ДТП неизвестны. Отпевание священника состоялось 31 июля. У отца Николая осталась семья — жена и четверо детей, двое из которых были приемными.

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