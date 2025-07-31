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Многодетный отец и священник погиб в ДТП в зоне СВО

В зоне СВО погиб протоиерей Николай Курдов, ехавший причащать воинов
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Военный отдел Московского Патриархата

В Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб протоиерей Николай Курдов в результе дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

«С глубокой скорбью и болью в сердце воспринял известие о внезапной и трагической кончине в автокатастрофе на земле Луганской протоиерея Николая Курдова, благочинного Звенигородского церковного округа, настоятеля Вознесенского собора в Звенигороде», — заявил митрополит Ставропольским и Невинномысский Кирилл.

По его словам, отец Николай занимался духовным окормлением паствы в родном Звенигороде, защитников Родины, а также правоохранителей и казачества.

Как пишет издание Regions.ru, протоиерей ехал на автомобиле причащать бойцов СВО, но попал в аварию. Подробности ДТП неизвестны. Отпевание священника состоялось 31 июля. У отца Николая осталась семья — жена и четверо детей, двое из которых были приемными.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль Lexus разорвало на части после столкновения с иномаркой. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в машину, которая проехала на запрещающий сигнал светофора, врезается легковой автомобиль. От удара иномарка разрывается на части. Кроме того, автомобильные детали разлетаются по дороге.

Ранее москвичка угнала BMW своего поклонника.

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