«Со мной заговаривает лично Адам Кадыров». Экс-депутат объяснил, зачем бежал за машиной

Участник СВО и бывший смоленский депутат Максим Баранов бежал за автомобилем Адама Кадырова, а позже выложил соответствующую видеозапись. Ролик вызвал резкую критику, а военнослужащего сравнили с «прислугой». Сам Баранов заявил «Газете.ru», что «бежал не за машиной Кадырова, а рядом». Кроме того, он подчеркнул, что обладает «крепким иммунитетом к критике».

Бывший депутат из Смоленска Максим Баранов, участвующий в СВО с осени, принял участие в марш-броске на краповый берет, во время которого бежал рядом с автомобилем Адама Кадырова — сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

17 мая Баранов опубликовал видео, на котором запечатлен Кадыров-младший. На записи видно, как Кадыров едет за рулем американского пикапа Dodge Ram и едет рядом с бегущими участниками. Баранов на ходу пожимает ему руку, обращается по имени и отчеству, а затем спрашивает, собирается ли тот проходить испытание на краповый берет. Кадыров-младший отвечает неопределенно.

В заключительной части видео показана колонна американских внедорожников, возглавляемая машиной, в которой находится Адам Кадыров.

«Очередной унижающий русских ролик с участием чеченцев появился в социальных сетях. В ролике депутат Баранов, подобно прислуге, бежит за авто, за рулем которого находится несовершеннолетний Адам Кадыров», — пишет Telegram-канал «Молот правосудия Z».

«Мы сошлись полюсами скорости»

Бывший депутат пояснил, что пришел на марш-бросок, чтобы осветить событие в социальных сетях. Он уточнил, что бежал не за машиной Кадырова, а рядом . Баранов добавил, что ехавшие рядом с сыном главы Чечни предлагали его подвезти, но он отказался.

«Затем со мной заговаривает лично Адам Кадыров, и у нас завязывается беседа. Я продолжал бег в комфортном темпе. Адам спокойно ехал. Мы сошлись полюсами скорости на время беседы, и все. Адам Рамзанович меня узнал: смотрел мои видеосюжеты», — пояснил экс-депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Баранова, сильнее других Кадырову-младшему запомнились ролики, посвященные сдаче на краповый берет (2023 год), когда этот символ доблести и мужества получил Муслим Товзаев, в данный момент командир батальона имени Шейха Мансура.

«Кстати, именно в этом батальоне я проходил службу, когда участвовал в специальной военной операции. Да и сам Адам Кадыров является куратором данного батальона», — отметил смолянин.

Он добавил, что обладает «крепким иммунитетом в отношении критики», поэтому негативные комментарии под видео его не смущают.

«Приветствую адекватную и разумную, а не грязную и насмешливую. Есть у меня одна любимая фраза, между прочим, на этот счет: хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Ну, и риторический вопрос: а судьи кто?» — заключил Баранов.

Карьера Адама Кадырова

17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни 23 апреля 2025 года.

Свою первую высокую должность он получил в 2023-м: был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть возглавил охрану своего отца. За это Кадырова-младшего внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. В том же году он стал куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура.

В 2024-м Кадырова-младшего назначили куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе. В апреле 2025-го — куратором регионального МВД.

Адам имеет награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» первой степени, а также орден «Трудовая доблесть России». Также ему присвоили звание Героя Чеченской Республики.

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В 2023 году Кадыров-младший избил Никиту Журавеля, который находился в чеченском СИЗО в статусе подозреваемого по делу о сожжении Корана.

Рамзан Кадыров рассказывал, что с начала российской спецоперации на Украине его сын успел дважды побывать на линии фронта — в 2022 году, тогда он доставил в Грозный трех украинских пленных, и в 2024 году, когда молодой человек вручил чеченским бойцам награды «За отвагу».

Всего в семье главы Чечни 14 детей, включая приемных. Старшие занимают посты в правительстве республики и других ведомствах.