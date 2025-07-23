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Бегавший за машиной Кадырова экс-депутат рассказал про открывшиеся ему двери

Бегавший за авто сына Кадырова экс-депутат сообщил об открывшихся возможностях
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Экс-депутат Смоленского горсовета Максим Баранов рассказал, что пробежка рядом с автомобилем сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, была «не просто знакомством». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Получение крапового берета открывает двери к встречам с по-настоящему значимыми людьми <...> Встреча с такими личностями, как Адам Рамзанов, – это не просто знакомство. Это возможность обменяться опытом, получить ценные наставления», — пояснил Баранов.

Он добавил, что краповый берет позволяет создать связи, которые «обогащают жизнь и открывают новые горизонты».

До этого участник СВО и бывший смоленский депутат Максим Баранов бежал за автомобилем Адама Кадырова, а позже выложил соответствующую видеозапись. Ролик вызвал резкую критику, а военнослужащего сравнили с «прислугой». Сам Баранов заявил «Газете.Ru», что «бежал не за машиной Кадырова, а рядом». Кроме того, он подчеркнул, что обладает «крепким иммунитетом к критике».

Ранее появилось фото подростка, напавшего на пост ДПС в Чечне.

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