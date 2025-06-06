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Стало известно, как подешевеют автокредиты на фоне снижения ключевой ставки

Финансист Бородавин: в РФ до 23-25% годовых снизятся ставки по автокредитам
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Нина Зотина/РИА Новости

После снижения ключевой ставки Центробанка до 20% с прежнего 21% ставки по автокредитам снизятся в ближайшие месяцы до 23-25%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексея Бородавина.

«Во втором полугодии ожидаем сохранение и даже усиление тренда снижения средней ставки на автокредиты в связи с общим охлаждением экономики России. Наблюдаем сейчас замедление инвестиционной активности в корпоративном сегменте и темпов розничного кредитования год к году: в автокредитовании, например, это снижение более чем в 2 раза», — сказал агентству Бородавин.

Он уточнил, что ставка в 23-25% по автокредитам прогнозируется без учета субсидий со стороны автопроизводителей и специальных предложений со стороны автодилеров. С учетом затоваривания складов, драйвером роста на авторынке в случае продаж в кредит могут стать именно спецпредложения от дилеров, а также господдержка и акции автопроизводителей, полагает Бородавин.

Центробанк на заседании 6 июня снизил ключевую ставку впервые с 2022 года. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее в России резко снизились цены на внедорожник Rox 01.

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