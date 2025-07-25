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Эксперт оценила, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании

Автоэксперт Акимова: новая ставка ЦБ только отчасти повлияет на автокредитование
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Нина Зотина/РИА Новости

Решение Центробанка снизить ключевую ставку до 18% — это важный сигнал авторынку. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.

«Но его влияние на автокредитование будет ограниченным. Ставку снизили, но никуда не делись другие факторы. При текущем уровне рисков и стоимости фондирования ставки по автокредитам, если и будут сокращаться, то, скорее всего, умеренно на 3-5 процентных пункта», — заявила эксперт.

По словам Акимовой, этого недостаточно для того, чтобы активизировать спрос и стимулировать продажи в сегменте массовых авто. Она напомнила, что с 1 июля в России также вступили в силу лимиты на долю кредитов с высокой долговой нагрузкой. Эти ограничения до сих пор сохраняются, а потому снижение ставки само по себе не увеличит число одобренных заявок.

«ЦБ смягчает давление на рынок, но не решает его ключевых проблем. Для оживления автокредитования потребуется или продолжать снижать ставку, или адаптировать регуляторные требования, или увеличить объем льготных программ со стороны государства», — подытожила Акимова.

25 июля ЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%.

Ранее автоэксперт объяснил, когда можно взять машину в кредит под 0,01% годовых.

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