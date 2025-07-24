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Первые собранные на Кубе УАЗ «Патриот» передали владельцам

Первую партию УАЗ «Патриот», собранных на Кубе, передали владельцам
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УАЗ

Первая партия автомобилей «УАЗ», собранных крупноузловым методом на кубинском предприятии, передана клиенту, сообщают «Известиям» со ссылкой на источник на Ульяновском автозаводе.

«Данная процедура позволила отработать процессы продажи, получения оплаты и предпродажной подготовки машин для корпоративных покупателей, что позволит оптимизировать сопутствующие процессы на каждом этапе в будущем», — отметил собеседник на предприятии.

О том, что на Кубе началось, производство автомобилей Ульяновского автозавода, стало известно в апреле 2025 года.

Первыми на конвейер встали модели УАЗ «Патриот» и «Пикап», полностью адаптированные под климатические и дорожные условия эксплуатации региона. Автомобили выпускаются методом крупноузловой сборки (DKD/SKD) из поставляемых ульяновским автозаводом машинокомплектов.

Максимальный объем производства при работе в три смены составит 1500 единиц продукции в год.

До этого генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин заявил, что автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос.

Ранее стало известно, когда УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот».

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