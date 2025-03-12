Стало известно, когда снимут с производства УАЗ «Буханка»

Глава УАЗа Спирин: «Буханка» будет выпускаться пока есть спрос

Автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос, сообщил «Известиям» генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин.

«Буханка» — уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

До этого УАЗ модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.

Также УАЗ опроверг информацию некоторых дилерских центров, которые заявили о прекращении выпуска внедорожника UAZ Hunter с 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что сборочное производство УАЗ создадут в Эфиопии.