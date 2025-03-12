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Стало известно, когда УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот»

Обновленный «УАЗ Патриот» представят в конце 2025 года
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Никита Чуйко/Quto.ru

Ульяновский автомобильный завод в конце 2025 года представит обновленную версию внедорожника «Патриот». Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

«В конце года мы представим обновленный вариант нашей флагманской модели — «Патриот». Он по-прежнему останется полноценным внедорожником, только с современными опциями и больше адаптированным для комфортной эксплуатации. То есть акцент будет сделан на стилистической составляющей и практичности», — сказал Спирин.

До этого drom.ru сообщил, что Ульяновский автозавод планирует оснастить свой внедорожник «УАЗ Патриот» автоматической коробкой передач (АКП).

«Потребитель ждет возвращения автоматической коробки, однако это случится только в 2026 году — именно тогда ожидается получение «Одобрение типа транспортного средства». Поскольку внедрение нового «автомата» повлечет изменение кузовной части, то пока в этой версии даже не просчитана экономическая составляющая», — сообщает издание.

Ранее стало известно, когда снимут с производства УАЗ «Буханка».

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