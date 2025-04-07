На Кубе началась сборка внедорожников УАЗ

На Кубе началось производство автомобилей УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.

«Первыми на конвейер встали модели УАЗ «Патриот» и «Пикап», полностью адаптированные под климатические и дорожные условия эксплуатации региона. Автомобили выпускаются методом крупноузловой сборки (DKD/SKD) из поставляемых ульяновским автозаводом машинокомплектов», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Максимальный объем производства при работе в три смены составит 1500 единиц продукции в год.

До этого генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин заявил, что автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос.

«Буханка» — уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Ранее стало известно, когда УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот».