На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рекордная за семь лет пробка на 22 км возникла у Крымского моста

Mash: у Крымского моста возникла рекордная с момента открытия пробка на 22 км
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Очередь при въезде на Крымский мост достигла 22 км, это рекорд с момента открытия переправы, сообщает Telegram-канал Mash.

«22 километра — новая рекордная длина пробки на Крымском мосту за 7+ лет с открытия переправы. Около 1700 машин стоят в огромной очереди со стороны Тамани», — отмечается в публикации.

Срок ожидания в очереди на проезд в Крым достигает 3 часов, со стороны Керчи проехать можно спокойно, утверждает Mash. Предыдущий рекорд длины очереди в 17 км был установлен прошлым летом.

По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация» на 16:00 мск, в очереди со стороны Тамани находилось 870 транспортных средств, а срок ожидания проезда — около 3 часов. Со стороны Керчи ожидание в очереди составляло около 1 часа, проезда ждало 305 машин.

Ранее в Калужской области автобус с детьми по пути в летний лагерь вытолкнул в кювет Hyundai.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами