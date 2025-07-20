Рекордная за семь лет пробка на 22 км возникла у Крымского моста

Mash: у Крымского моста возникла рекордная с момента открытия пробка на 22 км

Очередь при въезде на Крымский мост достигла 22 км, это рекорд с момента открытия переправы, сообщает Telegram-канал Mash.

«22 километра — новая рекордная длина пробки на Крымском мосту за 7+ лет с открытия переправы. Около 1700 машин стоят в огромной очереди со стороны Тамани», — отмечается в публикации.

Срок ожидания в очереди на проезд в Крым достигает 3 часов, со стороны Керчи проехать можно спокойно, утверждает Mash. Предыдущий рекорд длины очереди в 17 км был установлен прошлым летом.

По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация» на 16:00 мск, в очереди со стороны Тамани находилось 870 транспортных средств, а срок ожидания проезда — около 3 часов. Со стороны Керчи ожидание в очереди составляло около 1 часа, проезда ждало 305 машин.

Ранее в Калужской области автобус с детьми по пути в летний лагерь вытолкнул в кювет Hyundai.