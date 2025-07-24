Беспилотники атаковали Сочи и Адлер

В Сочи прозвучало пять взрывов на фоне атаки БПЛА, работают силы ПВО

Беспилотники атаковали Сочи, в городе прозвучало около пяти взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали около пяти громких взрывов в центральном районе.

Помимо этого, они сообщили о перебоях в работе интернета. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Предварительно, сработала система ПВО по украинским БПЛА. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет», — пишет SHOT.

По информации Telegram-канала Mash, семь взрывов так же прозвучали в Адлере.

Ранее беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии и Новороссийска.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.