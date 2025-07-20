Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

Россия поэтапно развивает свой автопром. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства вспомнил, что в середине 1990-х в правительстве были мнения, что России «нет смысла» заниматься собственным автопромом и что «лучше покупать за границей» машины. По словам президента, тогда говорили, что в лучшем случае РФ надо дать возможность заниматься крупной сборкой. Путин подчеркнул, что не согласился с теми, кто предлагал все закупать за рубежом.

«И мы начали развивать свой автопром. Начали делать это поэтапно», — отметил российский лидер.

По его словам, на первом этапе Россия запустила совместное производство с западными партнерами и разрешила им заниматься сборкой авто на своей территории. Затем, в 2010 году, РФ увеличила требования к объему производимых на своей территории компонентов. А с 2016 года — требования к высокой локализации, причем основных узлов — двигателей, трансмиссий, кузовов, покрасок кузовов и так далее.

«То есть это уже такая серьезная, практически собственная машина», — заявил Путин.

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