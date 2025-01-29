Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura

Президент России Владимир Путин во время посещения завода «АвтоВАЗ» в Тольятти 28 января заявил, что ему очень понравилась Lada Aura, сообщает ТАСС. При этом он рассказал о плюсах автомобиля.

«Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь — камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», — сказал президент РФ во время общения с сотрудниками завода.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Ранее стало известно о четырех опциях, которые получат топовые Lada Iskra.