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Путин рассказал, какую версию Lada Iskra считает красивой

Путин: Lada Iskra Cross очень красивая машина
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время своего визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross, сообщает РИА Новости.

«Очень красивая», — отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон.

Первый вице-президент «АвтоВАЗа» по стратегии технологического развития Евгений Шмелев сообщил президенту, что запустить серийное производство Lada Iskra предприятие планирует в апреле. В разработку и производство модели было вложено около 40 млрд рублей.

Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

До этого стало известно, что Lada Iskra в повышенной комплектации получат мультимедийную систему с сервисами Яндекса, противотуманные фары с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.

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