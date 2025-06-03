На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

АвтоВАЗ пообещал показать свою новинку на ПМЭФ

«АвтоВАЗ» готовится представить на ПМЭФ первый кроссовер собственной разработки
close
РИА «Новости»

Автоконцерн «АвтоВАЗ» анонсировал презентацию нового кроссовера, полностью разработанного своими специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новинку представят 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в уличной экспозиции бренда между павильонами G и H в «Экспофоруме». Кроме первого фирменного кроссовера, компания покажет еще одну новинку, а также модель Lada Iskra, серийный выпуск которой запланирован на июль 2025 года — в честь дня рождения «АвтоВАЗа».

По информации Autonews, серийное производство нового кроссовера под рабочим названием Lada B+ Cross начнется в первой половине 2026 года.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод в Тольятти президента Владимира Путина. Тогда его оформили в стилистике Lada Vesta. Путин тогда отметил, что заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России.

Ранее Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами