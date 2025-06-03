АвтоВАЗ пообещал показать свою новинку на ПМЭФ

Автоконцерн «АвтоВАЗ» анонсировал презентацию нового кроссовера, полностью разработанного своими специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новинку представят 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в уличной экспозиции бренда между павильонами G и H в «Экспофоруме». Кроме первого фирменного кроссовера, компания покажет еще одну новинку, а также модель Lada Iskra, серийный выпуск которой запланирован на июль 2025 года — в честь дня рождения «АвтоВАЗа».

По информации Autonews, серийное производство нового кроссовера под рабочим названием Lada B+ Cross начнется в первой половине 2026 года.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод в Тольятти президента Владимира Путина. Тогда его оформили в стилистике Lada Vesta. Путин тогда отметил, что заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России.

Ранее Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.