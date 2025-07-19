В Крыму люди вылетели из автомобилей при ДТП, одна машина загорелась

На западном побережье Крыма около поселка Черноморское произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, одну из машин отбросило в сторону, после чего она загорелась. Находившиеся в автомобилях люди вылетели из транспортных средств. Среди пострадавших есть ребенок.

В посте уточняется, что местные жители начали помогать пострадавшим до приезда скорой.

До этого стало известно, что в Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус со школьниками. Большая часть детей в аварии с УАЗом отделались ушибами и ссадинами, но двое подростков получили более серьезные травмы.

В публикации говорится, что на момент ДТП в салоне находились 20 детей в возрасте от семи до 15 лет. По последним данным, при аварии пострадал 21 человек, 18 из них — несовершеннолетние. По факту инцидента была организована проверка.

Ранее в Омской области два большегруза вспыхнули в момент ДТП и попали на видео.