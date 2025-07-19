Количество пострадавших при аварии с автобусом в Дагестане увеличилось

Минздрав Дагестана: число пострадавших в ДТП с УАЗом выросло до 21

Число пострадавших в ДТП с УАЗом в Дагестане выросло до 21, из них 18 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава региона.

«Пострадавшим в ДТП в Гунибском районе оказывается медицинская помощь. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие были госпитализированы в Гунибскую ЦРБ. На данный момент организуется транспортировка раненых бортом медицинского вертолета в стационары Махачкалы. Контроль за лечением осуществляет министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

До этого в пресс-службе МВД по региону сообщили, что большая часть детей в аварии с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, лишь двое подростков получили более серьезные травмы. В публикации говорится, что на момент аварии в салоне находились 20 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По факту инцидента организована проверка.

Об аварии стало известно днем, 19 июля.

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