На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Количество пострадавших при аварии с автобусом в Дагестане увеличилось

Минздрав Дагестана: число пострадавших в ДТП с УАЗом выросло до 21
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Число пострадавших в ДТП с УАЗом в Дагестане выросло до 21, из них 18 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава региона.

«Пострадавшим в ДТП в Гунибском районе оказывается медицинская помощь. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие были госпитализированы в Гунибскую ЦРБ. На данный момент организуется транспортировка раненых бортом медицинского вертолета в стационары Махачкалы. Контроль за лечением осуществляет министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

До этого в пресс-службе МВД по региону сообщили, что большая часть детей в аварии с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, лишь двое подростков получили более серьезные травмы. В публикации говорится, что на момент аварии в салоне находились 20 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По факту инцидента организована проверка.

Об аварии стало известно днем, 19 июля.

Ранее москвичка помогла застрявшему на проезжей части роботу, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами