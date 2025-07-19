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Два большегруза вспыхнули в Омской области в момент жесткого ДТП и попали на видео

В Омской области на видео попали вспыхнувшие на дороге фуры
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В Омской области два большегруза воспламенились после столкновения. Видео с места аварии публикует Telegram-канал URA.RU.

«Две фуры загорелись на трассе ТюменьОмск после столкновения», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, как горят перевернувшиеся фуры, при этом пламя охватило транспортные средства полностью. На записи такжез аметно, что после столкновения фуры вылетели с проезжей части.

По данным ГУ МВД по региону, инцидент произошел на 563 километре дороги. В результате столкновения два человека поучили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого стало известно, что сотрудники ГИБДД частично перекрыли проезд на этом участке дороги и регулируют движение транспорта. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Кроме того, в Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус, предположительно перевозивших школьников, есть пострадавшие.

Ранее в Петрозаводске на видео попало, как курьер сделал сальто в момент жесткого ДТП.

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