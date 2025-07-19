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Стало известно о состоянии пострадавших школьников в ДТП с автобусом в Дагестане

МВД: двое подростков получили серьезные травмы в ДТП с УАЗом в Дагестане
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Павел Лисицын/РИА Новости

Большая часть детей в аварии с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел возле села Салта Гунибского района, перевернулся УАЗ-3303.

«Сорокалетний водитель автомобиля «УАЗ» при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что на момент аварии в салоне находились 20 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Большая часть из них отделалась ушибами и ссадинами, однако двое подростков получили более серьезные травмы. Очевидцы происшествия сразу начали помогать и развозить детей по больницам.

По факту инцидента организована проверка.

Об аварии стало известно днем, 19 июля.

До этого столкновение двух большегрузных автомобилей произошло в Омской области. ДТП случилось на 563 км трассы ТюменьОмск. Сообщение об аварии в полицию поступило в 15:55 по местному времени (12:55 мск). После столкновения фуры загорелись. По предварительным данным, водители большегрузов получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Петрозаводске на видео попало, как курьер сделал сальто в момент жесткого ДТП.

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