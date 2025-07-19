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В Дагестане перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие

В Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус со школьниками
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус со школьниками, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Автобус, предположительно перевозивший школьников, перевернулся в Гунибском районе. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента неизветсны. Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно.

До этого столкновение двух большегрузных автомобилей произошло в Омской области. ДТП случилось на 563 км трассы ТюменьОмск. Сообщение об аварии в полицию поступило в 15:55 по местному времени (12:55 мск). После столкновения фуры загорелись. По предварительным данным, водители большегрузов получили травмы, несовместимые с жизнью.

19 июля в Кемеровской области произошла авария с участием фуры. ДТП случилось на 74-м км автомобильной дороги Белово — Коновалово — Прокопьевск. Примерно в 10:00 по местному времени (6:00 мск) грузовой автомобиль «КамАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в двигавшуюся по ней легковую машину ВАЗ-2110.

Ранее в Петрозаводске на видео попало, как курьер сделал сальто в момент жесткого ДТП.

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