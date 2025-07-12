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В Москве возобновили движение автомобилей после подтопления участка МКАД

Движение на внешней стороне 16-го километра МКАД восстановили после ливня
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В столице восстановили движение автомобилей на внешней стороне 16-го километра МКАД после подтопления трассы. Об этом сообщает в Telegram-канале дептранс Москвы.

По данным ведомства, из-за этого движение машин в районе съезда №15 временно приостанавливали. Подтопление дороги случилось из-за обильных осадков. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые регулировали движение и помогали водителям. В ГИБДД советовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

До этого в центре Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков. В комплексе столичного городского хозяйства отметили, что плохая погода сохранится в городе до конца дня. Москвичей предупредили о возможности сильного дождя, грозы, града, усилении ветра до 15–20 м/с и призвали быть внимательными.

Ранее экстремальная температура в Москве побила рекорд 122-летней давности.

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