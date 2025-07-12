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Потопы и упавшие деревья: гроза и ливень накрыли Москву

В Москве 12 июля прошел сильный ливень
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Днем 12 июля после нескольких дней жары Москву и область накрыл мощный ливень с грозой. Жители некоторых районов сообщили о граде.

В центре Москвы, по данным комплекса столичного городского хозяйства, выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Ожидается, что плохая погода сохранится в городе до конца дня. Москвичей предупредили об усилении ветра до 15-20 м/с.

В Одинцовском районе на проезжую часть рухнуло дерево. Также сообщалось об упавших деревьях в московских районах Хорошево-Мневники и Щукино.

Во время грозы затопило несколько дорог в центре столицы. В частности, в районе Патриарших прудов. Также есть проблемы на окраинах — на внешней стороне 16 км МКАД произошло подтопление проезжей части.

Самые яркие кадры последствий непогоды в Москве – в галерее «Газеты.Ru».

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