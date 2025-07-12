В Москве произошло подтопление участка МКАД из-за сильных осадков

На юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке временно приостановлено.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение и оказывают помощь водителям.

В ГИБДД посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

10 июля из-за ночного ливня оказалась частично обесточена Чита. Местные жители рассказали, что с утра электричества нет в нескольких микрорайонах, в том числе в центре города. Светофоры отключились, поэтому на дорогах образовались пробки. Водители также жалуются на лужи, из-за которых по «дорогам приходится буквально плыть». Некоторые автомобилисты теряют номера, запчасти и глохнут. Многие дворы и улицы подтоплены.

До этого на Камчатке размыло 77 км автомобильной дороги между населенными пунктами Майский и Козыревск. Из-за этого прекратилось движение для всех видов транспорта по участку с 187-го по 263-й км дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Также прекращено движение пассажирских автобусов в Петропавловск-Камчатский.

Ранее в Забайкалье ливнями размыло железнодорожные пути.