Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных авто

В России будут снижать себестоимость отечественных автомобилей и повышать производительность труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, также необходимо определить условия доступа к мерам господдержки для автопредприятий.

«Меры государственной поддержки, предоставляемые российским предприятиям автомобильной промышленности, предстоит сформировать для основных сегментов автотранспортных средств», — заявили в правительстве.

Также Мишустин поручил сформировать прогноз структуры автомобильного парка в условиях развития рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта.

До этого сообщалось, что а России утилизационный сбор могут распространить на еще одну категорию автомобилей. С такой инициативой выступил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Доложили председателю — как раз рассматривался автопром, — о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», — заявил он.

Ранее новый глава Минтранса сказал свое мнение о Старовойте на церемонии прощания.