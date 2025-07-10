На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появится институт главных конструкторов автомобилей

Правительство поручило создать институт главных конструкторов автомобилей
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В России создадут институт главных конструкторов автомобилей. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по развитию автопрома. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Михаил Мишустин поручил учесть необходимость установления правовых основ функционирования института главных конструкторов, имея в виду их участие в формировании технологической политики», — говорится в сообщении.

Другие подробности отсутствуют.

Стратегическая сессия по развитию автопрома состоялась 17 июня.

До этого сообщалось, что в России будут снижать себестоимость отечественных автомобилей и повышать производительность труда.

По словам Мишустина, также необходимо определить условия доступа к мерам господдержки для автопредприятий и сформировать прогноз структуры автомобильного парка в условиях развития рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключённого транспорта.

Ранее новый глава Минтранса сказал свое мнение о Старовойте на церемонии прощания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами