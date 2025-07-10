В России появится институт главных конструкторов автомобилей

В России создадут институт главных конструкторов автомобилей. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по развитию автопрома. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Михаил Мишустин поручил учесть необходимость установления правовых основ функционирования института главных конструкторов, имея в виду их участие в формировании технологической политики», — говорится в сообщении.

Другие подробности отсутствуют.

Стратегическая сессия по развитию автопрома состоялась 17 июня.

До этого сообщалось, что в России будут снижать себестоимость отечественных автомобилей и повышать производительность труда.

По словам Мишустина, также необходимо определить условия доступа к мерам господдержки для автопредприятий и сформировать прогноз структуры автомобильного парка в условиях развития рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключённого транспорта.

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