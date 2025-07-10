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Центробанк составил рейтинг самых токсичных страховщиков ОСАГО

ЦБ назвал самых проблемных для автомобилистов страховщиков ОСАГО
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Банк России опубликовал список страховщиков, основанный на статистике жалоб по вопросам ОСАГО за 2024 год, по которым подтвердились нарушения прав клиентов. Он размещен на сайте ЦБ.

«Компании распределены по уровню индикатора потребительского риска — от большего к меньшему. Он рассчитывается как отношение количества жалоб на конкретного страховщика к каждым 10 тыс. заключенных им договоров», — говорится в сообщении Банка.

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Банк России

Первое место в антирейтинге заняла АО «Страховое общество газовой промышленности». Также в топ-5 попали «ВСК», «Росгосстрах», «Группа Ренессанс Страхование» и «Т-Страхование».

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, если у водителей при ДТП есть разногласия.

Закон повышает с 100 тыс. до 200 тыс. рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений.

Ранее были названы 5 российских регионов, где водители не хотят покупать ОСАГО.

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