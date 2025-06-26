Названы 5 российских регионов, где водители не хотят покупать ОСАГО

В России больше всего водителей без ОСАГО выезжают на дороги в Ингушетии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Абсолютным лидером по числу водителей, экономящих на ОСАГО, стала Ингушетия: там целых 75% автолюбителей выезжают на дорогу без страховки. Второе место занимает Чечня, а третье практически делят между собой Северная Осетия и Дагестан. Замыкает пятерку антирейтинга Тува», — сообщает «Ъ».

Ингушетия и Дагестан также фигурируют в топе самых аварийных регионов. Там, по данным РСА, частота страховых случаев достигает 7,8% и 7,6% соответственно. Остальные регионы, лидирующие по числу незастрахованных водителей, в топ-10 самых аварийных не попали.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, если у водителей при ДТП есть разногласия.

Закон повышает со 100 тыс. до 200 тыс. рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в России принят закон о страховании пассажиров такси.