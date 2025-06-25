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Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу

Путин подписал закон о двукратном увеличении выплат по европротоколу
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, если у водителей при ДТП есть разногласия. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон повышает со 100 тыс. до 200 тыс. рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, в России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД. Водители опасаются неправильного расчета компенсации ущерба по ОСАГО.

Отрицательный тренд в оформлении аварий по ОСАГО без вызова ДПС в НЦ БДД связывают с ростом цен на ремонт автомобилей, который в 2023 году подорожал на 8,5% по данным Росстата. В 2022 году число оформлений ДТП без ГИБДД снизилось, а в 2023 году продолжило падение и составило 34%.

Ранее сообщалось, что в России принят закон о страховании пассажиров такси.

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