Эксперты осматривают авто экс-министра транспорта РФ Старовойта, совершившего суицид

В Подмосковье эксперты осматривают автомобиль экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Эксперты осматривают автомобиль Романа Старовойта, совершившего суицид в Подмосковье. Предварительно, в машине были сняты отпечатки пальцев и отобраны образцы ДНК», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов смотрят записи с камер видеонаблюдения в ближайшем ЖК.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее cтало известно, кому Роман Старовойт написал последнее сообщение.