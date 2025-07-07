Появилось фото авто Tesla, в которой нашли тело Романа Старовойта

На фото попала Tesla, в которой нашли тело экс-министра транспорта РФ Старовойта

Роман Старовойт совершил самоубийство в своем автомобиле Tesla Model X. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Tesla Model X Романа Старовойта, в которой и было найдено его тело сегодня около 15 часов, в парке им. Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе», — говорится в сообщении.

По информации канала, автомобиль Tesla, в котором нашли тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта, был выпущен 2018 году. Ради данной машины Старовойт установил одну из первых электрозарядок в Курской области.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможную причину увольнения главы Минтранса РФ Старовойта.