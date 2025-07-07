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В Москве водитель раздавил охранника платной парковки и попал на видео

В Москве на видео попало, как водитель раздавил охранника платной парковки
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В Москве водитель раздавил охранника платной парковки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Водитель автомобиля каршеринга пытался выехать с платной парковки на Волгоградском проспекте. Он не захотел оплачивать парковочное место и в ходе словесного конфликта с мужчиной, который осуществлял пропускной режим, наехал на него. После этого нарушитель скрылся с места происшествия», — говорится в публикации.

В результате пострадавший не выжил от полученных травм.

Полиция задержала 21-летнего водителя. Проводится проверка.

До этого в Белгородской области военный за рулем «Москвича» сбил двух девушек, одна из них не выжила. По данным СМИ, автомобиль ее протащил за собой еще десятки метров. Вторую пострадавшую госпитализировали.

Согласно предварительной информации, водитель был пьян.

Ранее дрифтер сделал воронку на пляже и почти задавил отдыхающих россиян на видео.

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