В Москве автомобиль въехал в припаркованные машины такси

ДТП с участием легкового автомобиля и машин такси произошло в Москве

В центре Москвы легковой автомобиль врезался в припаркованные машины такси. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Новой площади легковой автомобиль совершил наезд на припаркованные ТС такси. На месте работают оперативные службы города», — сказано в публикации.

В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено.

До этого в Москве перекрыли дорогу к ТТК из-за аварии на Ленинградском шоссе с участием автомобиля и мотоцикла.

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Ранее в Казани на видео попал кульбит легковушки после жесткого ДТП.