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В Казани на видео попал кульбит легковушки после жесткого ДТП

В Казани на видео попал кульбит легковушки после жесткого столкновения
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В Казани легковой автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«На видео попал момент жесткой аварии на Фермском шоссе. По словам очевидцев, одного человека увезли медики скорой», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в другую машину, от удара транспорт несколько раз переворачивается на проезжей части и врезается в столб. На записи также видно, что автомобильные детали разлетаются по дороге. При этом сразу после столкновения люди подбегают к поврежденному автомобилю.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина сжег автомобиль Lada Vesta бывшей жены. Инцидент произошел ночью 20 июня. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль. Далее на записи заметно, как спасатели ликвидируют возгорание.

Ранее в центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем и закрыли ногой номер.

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