В Москве перекрыли дорогу к ТТК из-за серьезной аварии на Ленинградском шоссе

В Москве частично перекрыли путь к ТТК из-за ДТП на Ленинградском шоссе

В Москве на Ленинградском шоссе произошла авария с автомобилем и мотоциклом. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе (в районе д.33) произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили, что движение в районе аварии и в сторону ТТК частично перекрыто и затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого авария с автомобилем и мотоциклом произошла на Перовской эстакаде в Москве.

Также сообщалось, что на МКАД загорелся грузовик, в результате чего движение транспорта оказалось затруднено.

Ранее «самая безопасная дорога» в мире попала на видео в Ростовской области.