Петербуржец на Audi боком влетел в пешеходов, и это попало на видео

Mash: в Петербурге на видео попало, как Audi на скорости влетел в людей

В Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пьяный водитель «Ауди» отправил в кому пешехода и раскатал машину об столб на Арсенальной улице — момент на видео», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

По информации канала, 52-летний пешеход получил тяжелые повреждения: переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы и ушиб легких. Прибывшие медики экстренно госпитализировали петербуржца. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант ударил покупателя на проезжей части.

Ранее в Минусинске гаишники стреляли в подростка на авто, и это попало на видео.