Автомобиль взорвался в центре Москвы и попал на видео

В центре Москвы взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все произошло в Старопименовском переулке», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, взрывов было несколько, при этом сгорели две машины.

На опубликованном в сети видео с последствиями произошедшего видно, что прибывшие спасатели полностью ликвидировали возгорание.

До этого сообщалось, что в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль, внутри которого была женщина и двое детей, загорелся на ходу. Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры. По словам очевидцев, женщина с двумя детьми успели покинуть автомобиль, который загорелся во время движения.

На опубликованных в сети кадрах видно, как горит машина. Далее на записи заметно, что на место произошедшего прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в моторном отсеке. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее автомобиль с белгородцами воспламенился на проезжей части, и это попало на видео.