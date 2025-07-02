В Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео

В Петербурге на видео попало, как лошадь перевернулась вместе с каретой

В Санкт-Петербурге опрокинулась карета с лошадью. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Животно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью. Лошадь пыталась развернуться, но что-то пошло не так, и карета упала на бок», — говорится в сообщении.

По информации канала, следом за каретой упала и лошадь. Также сообщается, что инцидент произошел на площади Восстания

До этого в Санкт-Петербурге женщина раздевалась на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина идет по проезжей части, при этом в руках у нее одежда. По словам автора видео, петербурженка сняла с себя кофту. На записи также видно, что она осталась в нижнем белье.

Кроме того, в Москве водитель на Mercedes попал в ДТП из-за плохого самочувствия. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый черный автомобиль стоит недалеко от проезжей части.

По информации канала «Агентство «Москва», пострадавшего водителя госпитализировали.

Ранее в Москве авария со скорой, перевозившей младенца, парализовала движение.