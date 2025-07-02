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«Внутри была женщина с детьми»: машина с челябинцами загорелась на ходу и попала на видео

В Челябинске автомобиль с двумя детьми загорелся на ходу и попал на видео
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В Челябинске автомобиль, внутри которого была женщина и двое детей, загорелся на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Внутри была женщина с детьми. В Тракторозаводском районе загорелась машина. ЧП случилось около поликлиники, во дворе дома по улице Культуры», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, женщина с двумя детьми успели покинуть автомобиль, который загорелся на ходу.

На опубликованных в сети кадрах видно, как горит машина. Далее на записи заметно, что на место произошедшего прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар.

По данным МЧС, возгорание произошло в моторном отсеке. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Белгороде автомобиль загорелся на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль загорается во время движения, и из него выбегают два человека. Далее на записи видно, что на место пожара прибыли спасатели.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.

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