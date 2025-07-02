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Стало известно, когда появится список автомобилей для работы в такси

В сентябре в РФ покажут список автомобилей, на которых смогут ездить таксисты
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В сентябре в России опубликуют список автомобилей, соответствующих критериям закона о локализации для работы в такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на
министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова.

«Я думаю, что осенью — постараемся как можно раньше, в сентябре, — этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны», — заявил он.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательные требования по локализации автомобилей такси. Согласно документу, таксопарки смогут закупать автомобили, соответствующие уровню локализации для госзакупок. Также в такси будет разрешено использовать машины, изготовленные в рамках специнвестконтрактов (СПИК), заключенных между автопроизводителями и правительством с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Допустить до использования в такси машины, собранные по СПИК, заключенным после этой даты, правительство может своим постановлением.

До этого стало известно, что Минпромторг поддерживает принятие законопроекта о локализации машин для каршеринга по аналогии с такси.

Ранее стало известно, что в России треть таксопарков уйдут с рынка.

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