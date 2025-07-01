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Минпромторг «горячо поддержал» использование только отечественных машин в каршеринге

Минпромторг поддержал использование только отечественных машин в каршеринге
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Минпромторг поддерживает введение требований по локализации автомобилей для каршеринга по аналогии с такси и будет способствовать скорейшему принятию этого законопроекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Антона Алиханова.

«Знаю, что аналогичная инициатива вами озвучена была на недавней встрече с председателем правительства относительно распространения этого законопроекта и на рынок каршеринга. Мы горячо поддерживаем это предложение и будем максимально быстро двигаться для того, чтобы обеспечить его принятие», — сказал Алиханов, обращаясь к сенаторам Совета Федерации на заседании комитета по экономической политике.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательные требования по локализации автомобилей такси. Согласно документу, таксопарки смогут закупать автомобили, соответствующие уровню локализации для госзакупок. Также в такси будет разрешено использовать машины, изготовленные в рамках специнвестконтрактов (СПИК), заключенных между автопроизводителями и правительством с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Допустить до использования в такси машины, собранные по СПИК, заключенным после этой даты, правительство может своим постановлением.

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