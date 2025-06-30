В России треть таксопарков уйдут с рынка

В течение года с российского рынка могут уйти 20% таксопарков, а к концу 2026-го прекратят свою работу еще 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Причины — невозможность обновлять парки автомобилей при высокой ставке ЦБ. Отдельных лизинговых программ для такси на рынке нет», — рассказал «Известиям» региональный директор «Газпромбанк Автолизинг» Дмитрий Виссарионов.

Руководитель таксопарка Multi taxi Василий Баранов заявил, что самая сложная ситуация у молодых компаний, которые вышли на рынок три года назад. У них еще нет резервов, а техника подходит к пределу срока службы.

Отмечается, что в случае ухода таксопарков с рынка, в России вырастут цены на услуги такси.

До этого председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что на фоне принятия законопроекта о локализации автомобилей такси с марта 2026 года участники рынка выставили собственные условия для российских производителей, в первую очередь «АвтоВАЗа», которые получат право поставлять транспорт в таксопарки.

Таксисты попросили производителя оснастить автомобили двигателями мощностью 100-150 лошадиных сил с расходом топлива не более 5-7 литров на 100 километров. Помимо этого, в требования автомобилистов входит работа авто без капитального ремонта в при пробеге не менее 300 тысяч километров, автоматическая коробка передач и заводская гарантия в течение трех лет.

Ранее штрафы для таксистов за незнание местности ввели в Московской области.