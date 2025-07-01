Автомобили, парализовавшие движение на МКАД, попали на видео

В Москве на МКАД массовая авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 69-км МКАД (внутр.) Массовое ДТП, столкнулись более десяти автомобилей, пробка растянулась на пять километров», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что несколько автомобилей получили повреждения: у машин смяты кузова.

В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Свердловской области подросток на питбайке подлетел после удара Renault Logan. По информации канала «Новости Екатеринбурга», пострадавшего школьника госпитализировали. В Госавтоинспекции сообщили, что они приезжали на место ДТП, но участников аварии там уже не было.

Кроме того, 24 июня в Челябинске люди в медицинских масках расстреляли пассажира и водителя иномарки, заблокировав им проезд.

Ранее в центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем и закрыли ногой номер.