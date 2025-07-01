Десять челябинцев в масках расстреляли людей в иномарке, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как люди в масках расстреляли мужчин в иномарке

В Челябинске люди в медицинских масках расстреляли мужчин, сидевших в иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

«24 июня на улице Танкистов раздались громкие хлопки — группа из десяти вооруженных людей в медицинских масках расстреляла водителя и пассажира иномарки, заблокировав им проезд. Свидетели насчитали около 40 выстрелов!», — говорится в сообщении.

По информации канала, после произошедшего нарушители уехали на Lada Granta. Первую помощь двум пострадавшим оказал боец ОМОН, который стал очевидцем случившегося. Прибывшие сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали местных жителей с ранениями конечностей. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Также сообщается, что работники правоохранительных органов провели проверку и установили личности всех участников инцидента. Человек, стрелявший в челябинцев, задержан вместе с другими участниками произошедшего.

Ранее блогер обматерил полицейских в Иркутске за то, что его заставили снять тонировку.