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«Аж подбросило в воздух»: кульбит школьника на питбайке после удара Renault попал на видео

В Свердловской области на видео попало, как школьник подлетел после жесткого ДТП

В Свердловской области подросток на питбайке подлетел после удара Renault Logan. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«В поселке Двуреченск сегодня вечером водитель Renault Logan сбил подростка на питбайке Enduro. От удара школьника аж подбросило в воздух! Через пару мгновений парень сам поднялся с земли, но, по словам очевидцев, с места ДТП его увезли», — говорится в сообщении.

По информации канала, пострадавшего школьника госпитализировали. В Госавтоинспекции сообщили, что они приезжали на место ДТП, но участников аварии там уже не было.

До этого сообщалось, что в Челябинске люди в медицинских масках расстреляли мужчин, сидевших в иномарке.

«24 июня на улице Танкистов раздались громкие хлопки — группа из десяти вооруженных людей в медицинских масках расстреляла водителя и пассажира иномарки, заблокировав им проезд. Свидетели насчитали около 40 выстрелов!» — говорится в публикации.

Ранее в Подмосковье военный «КамАЗ» смял легковушку.

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